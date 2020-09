Selnæs ute av «bobla» etter 70 dager – blir ikke med landslaget

ntbsport

Grunnspillet i ligapulje A, der Selnæs og Shenzhen har spilt, ble avsluttet søndag. Dagen etter startet de åtte lagene i puljen å pakke ut av hotellet de har bodd på i byen Dalian nordøst i Kina.

For pulje B, som bor på hotell i Suzhou, gjelder det samme etter at siste runde der er fullført mandag.

Spillerne, trenerne og støtteapparatet i superligaen har ikke møtt familiene sine siden midten av juli som følge av strenge virusrestriksjoner. De siste 70 dagene har de bare fått forlate hotellet for å trene og spille kamper.

Gjensyn

Nå får de omsider et etterlengtet gjensyn med kjente og kjære før sluttspillene i ligaen begynner 16. oktober. Da skal Selnæs og Shenzhen spille nedrykkssluttspill mot Tianjin TEDA.

Midtbanespilleren var aktuell for landskamper for Norge i mellomtiden, men han var ikke med i Lars Lagerbäcks uttak mandag formiddag. Norge skal møte Serbia i EM-omspillet 8. oktober og deretter Romania og Nord-Irland i Uefas nasjonsliga.

Selnæs var også utelatt fra forrige landslagssamling, da på grunn av virusrestriksjonene i kinesisk fotball.

Null smitte

Det har ikke vært rapportert et eneste virustilfelle i Kinas superliga siden oppstarten for ti uker siden. Når sluttspillene starter opp, skal lagene igjen flytte inn på de to giganthotellene i Dalian og Suzhou.

– Når du kommer hit før sesongstarten og vet at du skal være i ti uker på hotellet her i Dalian, er din første tanke at «det kommer til å bli veldig tøft for alle», sier Giovanni van Bronckhorst, den tidligere Barcelona-stjernen som nå er trener for Guangzhou R&F.

– Men nå, etter ti uker, kjenner jeg at tiden har gått skikkelig fort, legger han til.

For ikke å gi spillerne fullstendig brakkesyke var de to laghotellene utstyrt med alt fra bibliotek og frisører til karaoke og spillmaskiner. Det kinesiske fotballforbundet (CFA) innrømmet riktig nok før sesongen at det var bekymret for den mentale helsen til de som var i «virusbobla».

– Det har vært en vanskelig oppgave for alle å være friske og fokuserte. Mentalt er det veldig vrient, men alle kan være stolte over hvordan de har håndtert det og prestert, sier van Bronckhorst.

Latter og glede

Shandong Luneng-spilleren Moises Lima har lettet på sløret om hvordan det har vært å befinne seg i virusbobla på hotellet i Dalian. Han la i helgen ut et bilde på Twitter sammen med en rekke andre brasilianske Kina-proffer.

– Vi snakker om alvorlige temaer, vi forteller vitser, vi lærer mer om hverandre og fra hverandre, vi ler mye og vi skaper nye vennskap, sier 32-åringen.

– De (medspillerne) har gitt meg styrke til å få tiden til å gå fortere, og de tar bort noe av bekymringen ved å være så langt fra familiene våre, fortsetter brasilianeren, som konkluderer:

– Om fem, ti eller 20 år vil vi utvilsomt huske noen av historiene fra denne perioden.

Fra midten av oktober skal lagene gjennom utslagsspill med dobbeltkamper i hver runde. Det er åtte lag i hvert sluttspill, og selve mesteren vil bli klar 12. november.

