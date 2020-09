Mourinho: – Tottenham fortjener mer respekt

ntbsport

Tottenham rundspilte Newcastle i søndagens oppgjør mot Newcastle, men sløste med sjansene.

Lucas Mouras scoring etter 25 minutter så ut til å sikre tre poeng i London, men på overtid fikk gjestene en svært omdiskutert straffe, som føyer seg inn i en allerede lang rekke med kontroversiell handsavgjørelser med VAR.

Dermed endte kampen 1-1, noe som må ha føltes ut som et ran for London-klubben. Etter kampen sa Mourinho til BBC at han mener Tottenham ikke får nok respekt.

– Det er sånn jeg føler det. Dette er den tredje klubben jeg leder i England. Jeg er lykkelig, stolt og fornøyd hver dag. Jeg ville ikke byttet det bort mot noen annen jobb, sa portugiseren.

– Men jeg kjenner det, vi fortjener mer respekt for alt denne klubben gjør, har gjort og for hva vi ønsker å gjøre i framtiden. Vi fortjener mer.

Den omdiskuterte straffesituasjonen oppsto godt inn i overtiden på stillingen 1-0 til Tottenham. Et frispark ble slått inn i feltet, og Andy Carroll headet fra kort hold ballen i armen til Eric Dier. VAR ble koblet inn, dommeren tok en titt skjermen ved sidelinjen og pekte til slutt på ellevemetersmerket.

Selv om det skinner igjennom hva portugiseren mener om både straffesituasjonen og handsregelen, ville han ikke kommentere noen av delene.

– Jeg foretrekker å gi pengene til veldedighet, ikke til FA i bot, sa Tottenham-sjefen til Sky Sports.

(©NTB)