Aston Villa i flytsonen etter sterk borteseier

Jack Grealish åpnet målkontoen allerede i det fjerde minutt, og bare elleve minutter senere sto det 2-0 ved Conor Hourihane. Tyrone Mings la på til 3-0 tre minutter ut i 2. omgang. Bobby Decordova-Reid fikk et mål annullert for Fulham etter at VAR var inne i bildet drøyt ti minutter ut i 2. omgang.

Fulham ligger sist på tabellen med null poeng etter tre strake tap.

Stefan Johansen spilte da Fulham tok seg videre i ligacupen, men i serien virker det lenger fram for Norges landslagskaptein. Johansen verken spilte eller satt på benken mot Aston Villa. Også Ørjan Nyland fikk tillit av Lars Lagerbäck da den siste landslagstroppen ble tatt ut mandag, men heller ikke Nyland var i troppen til Aston Villa.

