Vardy-hattrick da Leicester knuste Manchester City

Leicester sto med full pott etter to kamper før søndagens oppgjør mot Manchester City, og forlenget rekken med en kruttsterk borteseier i Manchester. Tre scoringer av Jamie Vardy, et nydelig langskudd fra James Maddison og en straffescoring fra Youri Tielemans sørget for at Pep Guardiola ble påført sesongens første City-tap.

For mot det lyseblå Manchester-laget bet «ulvene» fra Leicester godt fra seg, og ga seg ikke før City-keeperen hadde plukket fem baller ut av nettet.

Kampens store spiller var Jamie Vardy. 33-åringen satte inn sitt tredje, fjerde og femte seriemål denne sesongen, og gjorde sitt annet hattrick mot Guardiola som Leicester-spiller. Maddison leverte atter en gang et praktfullt langskudd, mens Tielemans satte inn de blåkleddes tredje straffespark etter at Vardy var byttet ut.

Rundens mål?

Det var hjemmelaget som kom best i gang i Manchester. Mot gamle lagkamerater leverte City-spiller Riyad Mahrez en het kandidat til rundens mål da han banket ballen opp i krysset allerede etter fire minutter, men mot spillets gang utlignet gjestene fem minutter før pause.

Da hadde Kyle Walker revet Vardy over ende i feltet, og dommeren pekte på straffemerket. Leicester-spissen tok straffen selv og banket ballen utakbart inn i nettet.

Etter hvilen tok det under ti minutter før Vardy leverte et kunstverk av en scoring da han sendte gjestene i føringen. Med en hæflikk lurte han ballen forbi en forvirret Ederson i City-buret, etter et flatt innlegg fra Timothy Castagne. Kun fem minutter senere ble Vardy igjen revet ned i feltet, denne gang av Eric García. Igjen tok Vardy ansvar og banket Leicester opp i tomålsledelse.

Sen sluttspurt

Men Leicester har også andre målscorere, blant dem skuddspesialist James Maddison. Som så mange ganger før stilte han inn siktet fra utsiden av sekstenmeteren og bendte ballen opp i motsatt kryss.

Igjen var Ederson sjanseløs, Leicester ledet med tre mål. Det sto 1-4 på lystavla i Manchester.

Hjemmelaget forsøkte seg med en sluttspurt, men Nathan Akés scoring sju minutter før slutt kom for sent. Og alt håp om poeng ble slukket da Leicester ble tildelt sitt tredje straffespark tre minutter før slutt. James Vardy hadde minuttet før blitt byttet ut, og dermed gikk oppgaven til Tielemans. Han satte sikkert inn 5-2, som også ble resultatet.

Neste runde venter bortekamp mot Leeds for Manchester City, mens Leicester tar imot West Ham.

