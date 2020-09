Vålerenga befestet ledelsen med sjumålsseier mot Klepp

ntbsport

Det var Njoya som sendte hjemmelaget i ledelsen etter å ha blitt spilt gjennom av Synne Jensen etter 18 minutter. Like etter flikket hun ballen til Sigrid Heien Hansen, som doblet ledelsen. Før halvtimen var spilt økte Dejana Stefanovic, mens Ingibjörg Sigurdardottir sikret 4-0 til pause.

Under fem minutter etter pause satte Njoya sin annen scoring for dagen, før hun scoret to raske kvarteret før slutt og fastsatte resultatet.

Vålerenga befester dermed ledelsen i toppserien idet laget har fire kamper igjen. LSK og Rosenborg er henholdvis tre og fire poeng bak, men har begge en kamp mindre spilt.

For Klepp ser det verre ut. Laget er nummer åtte på tabellen, med bare fire poeng ned til nedrykk, og to poeng til Lyns kvalifiseringsplass.

Lyn tok søndag imot topp-3-jagende Avaldsnes. Den kampen endte 1-1 etter at Lyns Mimmi Löfwenius Veum og Avaldsnes' Rasheedat Ajibade satte hvert sitt mål like før pause.

I søndagens tredje toppseriekamp vant Sandviken 2-0 over byrival Arna-Bjørnar etter mål av Kennya Cordner og Maria Brochmann.

