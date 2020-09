Gretten tennisstjerne klager på Paris-været: – Tåpelig

ntbsport

Koronapandemien gjorde at årets utgave av storturneringen måtte utsettes fra månedsskiftet mai/juni til september/oktober.

Søndag kom kampene i gang, og Azarenka klaget høylytt da hun møtte montenegrinske Danka Kovinic i 1. runde.

Den 10.-seedede hviterusseren ledet 2-1 i første sett da kampen ble satt på vent en liten periode på grunn av regn. Spillerne ble bedt om å vente ved banen for å se om nedbøren ga seg – til Azarenkas store frustrasjon.

– Jeg kommer til å bli kald. Nei, jeg vil ikke vente her et par minutter, for jeg fryser, sa hviterusseren før hun fortsatte:

– Det er åtte grader. Åtte grader! Jeg bor i Florida. Jeg er vant til varmt vær.

– Som ender

Azarenka tok deretter på seg en rosa jakke og spurte Kovinic om hun ønsket å vente ute ved banen. Montenegrineren medga at hun gjerne ville gå inn i garderoben, og dermed gjorde de to spillerne det.

– Dette er tåpelig. Det er for kaldt. Hva er poenget med å sitte her som ender? utbrøt en tydelig irritert Azarenka.

Kampen kom i gang igjen etter om lag et kvarter. Azarenka vant det første settet 6-1 og det andre 6-2. Med andre ord en relativt uanstrengt seier, om ikke det hadde vært for «kulden» som åpenbart var nesten uutholdelig for den tidligere verdenseneren.

(©NTB)