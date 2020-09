Servitør Selnæs ga Shenzen nytt håp

ntbsport

Nordmannen sto bak pasningen før 0-1- og 1-3-scoringen. Seieren gjør at Shenzen kan komme med i sluttspillet om seriemesterskapet. Før den siste kampen i gruppespillet, har laget ett poeng opp til Shanghai Shenhua på fjerdeplassen.

De fire beste kvalifiserer seg for et sluttspill i cupformat der de åtte beste lagene (fordelt på to puljer) får plass. De fire nederste lagene i hver gruppe må kjempe om å unngå to nedrykksplasser. To av 16 lag blir degradert.

Mandag tas den norske A-landslagstroppen ut. Selnæs var ikke med i de forrige kampene. Grunnen var i stor grad et kronglete karanteneregime for spillere fra kinesiske lag.

Kinas fotballmyndigheter tok på stålhansker for å få gjennomført sesongen. Den ble stoppet i fem måneder på grunn av virusutbruddet.

De 16 lagene i superligaen er i øyeblikket fordelt i to byer, Suzhou og Dalian. Der bor spillere og ledere fra hver klubb i helt avstengte etasjer på luksushoteller. Dette vil spillerne måtte gjøre i nesten tre måneder.

Lagene ble «lukket inn» i midten av juli, og slippes ikke ut før i slutten av september. Det er strengt forbudt å motta besøk eller møte familie og venner.

