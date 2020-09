Langt skadeavbrekk for Myrhol – spiller ikke mer i 2020

ntbsport

Den norske landslagsprofilens danske arbeidsgiver Skjern bekrefter operasjonen på sine nettsider onsdag.

Tirsdag ble Myrhol operert som følge av at han har slitt med smerter i skulderen i en periode. Flere injeksjoner har ikke gitt den ønskede virkningen.

Eneste utvei ble derfor å gjøre et inngrep.

– Skulderskaden er forverret siden treningskampen, og nå på slutten har ikke Bjarte kunnet kaste skikkelig. I og med at MR-bildene ikke ga noe nøyaktig svar, valgte vi derfor å gjøre en artroskopisk vurdering av leddet, sier Skjern-lege Steen Kalms.

– Operasjonen har gått fint, og de neste seks ukene går til ro, før det venter nye seks uker med opptrening, tilføyer han.

Sykdomstrøbbel

Skjern-legen opplyser at Myrhol er ved godt humør til tross for skadeproblemene som nå har oppstått. Ifølge Kalms er det samtidig lite som tyder på at nordmannen spiller mer håndball på denne siden av nyttår.

Landslagsstrategen mistet EM i januar som følge av mageproblemer og en påfølgende operasjon. Der klarte Magnus Gullerud og Petter Øverby seg godt som strekspillere.

I mars var Myrhol tilbake på håndballbanen, men så ble han syk av det som trolig var koronaviruset.

Det norske landslaget skal spille VM i Egypt i 2021. Mesterskapet begynner for norsk del 14. januar. Spørsmålet er om Myrhol rekker det med skaden han nå har pådratt seg.

OL-mål

I Egypt skal det norske laget ut mot Frankrike og Østerrike i gruppespillet. I tillegg kommer et lag som ennå ikke er klart.

I mars spiller Norge en meget overkommelig OL-kvalifisering. Det meste tyder på at det det norske laget sikrer seg OL-plass. Myrhol har i mange år hatt OL-spill som et stort mål.

38 år gamle Myrhol, som er landslagskaptein, står med 242 kamper Norge. Totalt har han scoret 761 mål.

