De pågrepne i Tour-dopingsaken løslatt uten siktelse

Det skriver flere internasjonale medier, blant dem nyhetsbyrået AP.

Politiet ransaket Arkea-lagets hotell i Meribel på bakgrunn av dopingmistanke etter den 17. Tour-etappen sist onsdag. Fem dager senere ble en lege og en fysioterapeut som begge skal ha jobbet tett med stjernerytteren Nairo Quintana pågrepet og avhørt.

De to ble løslatt sent tirsdag, opplyser fransk påtalemyndighet. Ingen er per nå siktet i saken, men etterforskningen fortsetter.

Nairo Quintana publiserte tirsdag kveld en uttalelse der han benektet enhver befatning med doping.

– Det er aldri funnet noen dopingmidler. Jeg har ikke noe å skjule, og det har jeg heller aldri hatt, skrev Arkea-stjernen, ifølge AFP.

