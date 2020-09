Ruud med rankingbyks – fra nummer 136 til 30 på to år

ntbsport

I Italia tapte nordmannen søndag semifinalen mot verdensener Novak Djokovic med 0-2 (5-7 og 3-6) i sett.

Vanligvis oppdateres ATP-rangeringen hver mandag morgen, men på grunn av at finalen i Roma spiltes mandag, kom ikke oversikten før senere.

Der er Ruud nummer 30, hans beste posisjon i karrieren. Djokovic følges av Rafael Nadal, Dominic Thiem og Roger Federer.

Det betyr at Ruud fra nyttår har avansert 23 posisjoner singlehierarkiet. For to år siden denne uka var Ruud nummer 136 i verden.

Dette er andre sentrale rankingdatoer for den norske 21-åringen:

13. januar i år: Tar plass blant de 50 beste med en 46.-plass.

4. mars 2019: Første gang inne blant topp-100 da han ble ranket nummer 94.

27. februar 2017: Slår seg inn blant verdens 200 beste på 133.-plass.

22. februar 2016: Får plass blant topp-1000 som nummer 797.

(©NTB)