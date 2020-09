Pappa Sørloth rørt av gigantovergangen: – Nå må Alexander vise at han hører hjemme i Bundesliga

ntbsport

Sørloth har vært satt i forbindelse med en overgang til Leipzig i lang tid. Tirsdag falt de siste detaljene på plass, og Sørloth blir presentert som Leipzig-spiller onsdag klokken 12, bekreftet sportsdirektør Markus Krösche overfor TV 2 tirsdag ettermiddag. Litt seinere bekreftet også klubben det på Twitter.

– Vi er glade for at det nå er slutt på spekulasjonene, det har vært greit for Alex som har visst alt, men ikke for oss rundt. Nå senker roen og freden seg i vårt hjem. Men vi er en nøktern familie, så det blir en rolig feiring, sier Gøran Sørloth til NTB på telefon fra Trondheim,

Han har fulgt sønnens forhandlinger med Leipzig tett, og hadde telefonkontakt etter den medisinske sjekken tirsdag. Den tidligere landslagsspissen forteller at både han og mor Hildegunn Roten ventet spent på å få bekreftelsen fra Tyskland.

– Dette var hyggelig både for et mors- og farshjerte. På en skala fra 1 til 10 så er vi oppe på en 13-14. Det er hyggelig å se at ungene dine trives og lykkes, sier Gøran Sørloth.

Byttet til Ø og snø

Leipzig har markert overgangen blant annet ved å bytte navn på sin offisielle Twitter-konto til «Der Røten Bullen», der de altså har byttet o med ø i navnet den røde oksen. Klubben har også publisert en video der det snør tett, en klar referanse til kalde Norge.

Sørloth har imponert stort i tyrkiske Trabzonspor, og pappa Gøran sier det er med blandede følelser familiens spydspiss nå reiser videre til Tyskland.

– Det er litt vemodig at han reiser fra noe han har trivdes så godt i. Men så er det sånn at utviklingen ikke stopper. Den var sånn at han måtte søke nye muligheter, og Leipzig er et lag jeg har fulgt lenge, og vi har snakket om hvor artig det ville være å komme til et slikt nivå, de spilte jo semifinale i mesterligaen. Det er et eventyr, sier Sørloth.

Han sier at både Tottenham, Lyon og flere andre klubber var med i kampen om sønnen, men at han føler seg trygg på at Leipzig var et godt valg.

– En gave for en spiss

– For Alexander handler det om å føle at han er ønsket, og vi har sett en god stund at Leipzig har vært interessert. Han har fått et veldig godt inntrykk av samtalene med klubben og alle som er der, så han har fått en veldig god følelse på at dette er riktig.

– Hvordan vil han passe inn i klubben?

– Når vi ser Leipzig spiller, så må det være en gave å komme inn der som spiss. Han er prisgitt å ha gode medspillere og trives med dem og klubben. Selvtillit er ferskvare, og det er Alexander et godt bevis. Nå får han ro og fred, må komme seg på trening og så vise at han hører hjemme i Bundesliga, sier Sørloth.

Gigantsum

Sørloth gjennomførte den obligatoriske legesjekken tirsdag. Overgangssummen for den norske spissen skal ligge på rett i overkant av 250 millioner kroner, ifølge tyske og britiske medier.

Sørloth ble solgt til Crystal Palace fra danske Midtjylland i januar 2018, men slo ikke til i Premier League. Utlånet til Trabzonspor det siste året har imidlertid vært en suksesshistorie.

24-åringen ble toppscorer i Tyrkia med 24 mål på 34 kamper. Han scoret også i cupfinalen, der Trabzonspor vant 2-0 over Alanyaspor.

Målformen ble lagt merke til rundt om i Fotball-Europa, og i løpet av sommeren ble det klart at Sørloth var høyaktuell for et klubbskifte. RB Leipzig har vært åpne om interessen for spissen, og også Tottenham har vært blant beilerne.

I Leipzig får Sørloth store sko å fylle. Målmaskinen Timo Werner ble nylig solgt til Chelsea og er mannen som skal erstattes. Han scoret pene 28 mål på 34 kamper i 1. Bundesliga sist sesong.

