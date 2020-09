Sjansefattig og målløst mellom Sandefjord og Strømsgodset

ntbsport

Etter en tafatt første omgang tok det seg noe mer opp i den andre, selv om ingen av lagene klarte å finne nettmaskene.

Nærmest var Johan Hove, som skjøt i tverrliggeren etter 71 minutter. Like etter var nyinnkjøpte Deyver Vega nære, men skuddforsøket hans fra kloss hold gikk like over.

Også Lars-Jørgen Salvesen kunne gjort mål. Han skjøt fra ti meter, men skuddet gikk like utenfor mål.

Poengdelingen gjør at det fortsatt skiller ett poeng mellom lagene - Godset er nummer 12 på tabellen med 21 poeng, mens Sandefjord ligger på plassen bak med 20 poeng.

