Målrush da Leeds tok Premier League-seier etter 16 års venting

Etter at Viduka sørget for 2-1 over Blackburn 10. april 2004, gikk laget på seks strake kamper uten seier og rykket ned.

Storklubben ble liggende i lavere divisjoner i 16 lange år, før de endelig ble klare for Englands gjeveste liga før denne sesongen.

Laget imponerte i serieåpningen mot Liverpool forrige helg tross et 3-4-tap, men i lørdagens kamp hjemme mot Fulham ble det seier med samme sifre.

– Vi klarte å dra det inn til slutt, men det var helt forferdelig å måtte se på fra sidelinjen etter jeg ble byttet ut, sa Patrick Bamford til BT Sport.

Leeds-spissen var en av mange på scoringslisten.

Helder Costa åpnet scoringsballet med et kanonskudd etter fem minutter, før begge lag fikk tildelt hvert sitt straffespark like før hvilen. De ble omsatt til mål av Aleksandar Mitrovic og Matheusz Klich og det sto 2-1 til Leeds før lagene kom ut til 2. omgang.

Der sikret Leeds seieren med mål fra Bamford og nok en nettkjenning av Costa, men etter scoring fra Bobby Decordova-Reid og nok et mål fra Mitrovic ble det spennende til slutt.

– Deres annet mål tok oss litt på senga og det tredje målet kom like etter, så vi fikk litt panikk, innrømmet Bamford.

Men 4-3 holdt helt inn for Leeds. Manager Marcelo Bielsa og spillerne kunne slippe jubelen løs for tre etterlengtede poeng.

Stefan Johansen var ikke med i Fulham-troppen.

