US Open-mesteren trekker seg fra Roland-Garros

Osaka opplyser selv i sosiale medier at hun ikke kan spille årets Roland-Garros-turnering, som starter kommende mandag.

– Hamstringen min er fortsatt sår, så jeg har ikke nok tid til å forberede meg på grusunderlaget. Disse to turneringene kom for tett for meg denne gangen. Jeg ønsker arrangørene og spillerne lykke til, skriver japaneren i en melding der hun også takker sine tilhengere for støtten.

Normalt spilles Roland-Garros i mai, men koronapandemien har kastet om på turneringsoppsettet for 2020-sesongen. Wimbledon-turneringen ble avlyst, mens turneringen i Paris ble flyttet fire måneder.

Osaka vant sin tredje Grand Slam-tittel da hun snudde til seier over hviterusseren Victoria Azarenka i New York sist uke. I Roland-Garros har hun aldri kommet lenger enn til tredje runde.

