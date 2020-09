Tysk smøresjef raser mot fluorhåndteringen – truer med boikott av verdenscupen

ntbsport

Til TV 2 sier Emslander at Tyskland i ytterste konsekvens vil trekke sine utøvere fra verdenscupkonkurranser dersom man ikke snart får svar på en rekke spørsmål.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har ennå ikke fått på plass et testapparat som fungerer ordentlig. Det er ikke kunngjort noe regelverk for fluorgrenser, og det er ikke avklart hvem som har det juridiske ansvaret dersom en utøver blir fersket i «fluorjuks».

– Vi kan ikke akseptere situasjonen slik den er i øyeblikket. Framover kommer vi til å opptre på en langt mer kraftfull måte. I ytterste konsekvens går konkurransene uten vår deltakelse, skriver Emslander til TV 2.

Han gjør det samtidig klart at han ikke har noen tro på at FIS og IBU vil klare å håndheve fluorforbudet den kommende sesongen.

Tidsnød

Også norske smøresjefer har vært kritiske til prosessen som foregår snaut to måneder før den planlagte verdenscupåpningen i langrenn og skiskyting.

Skiskytternes smøresjef Tobias Fenre var skeptisk allerede da FIS i november i fjor vedtok forbud mot fluorprodukter, fordi han mente man hadde for dårlig tid. Det ser ikke bedre ut nå.

– Dette viser kanskje at vi har ubehagelig rett i bekymringene våre. Det er et tegn på at de har dårligere kontroll enn vi hadde håpet, og at de ligger dårligere an enn man hadde tenkt, sa Fenre til NTB nylig.

Usikkert

Smørerne jobber på spreng med å rense smøretrailer og ski for fluor. De må nå jobbe med skiene uten å vite helt hvilke regler og grenser som gjelder.

– Vi har ikke tid til å vente, så nå må vi bare gjøre det vi tror er nok for å få skiene fluorfrie. Vi må gå vår egen vei. Så får vi heller diskutere og krangle dersom vi kommer til start og skiene er «røde», sier Fenre oppgitt.

Norges skipresident Erik Røste er styremedlem i FIS. Han uttalte nylig til NRK at han tror den mye omtalte fluormåleren blir klar i tide til å gjøre tester før sesongstarten.

– Jeg forstår bekymringen. Vi er inne i en intensiv utviklingsfase av testapparatet og testmetoden. Det er fortsatt behov for mer testing og kalibrering, sa han.

