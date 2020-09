Mol og Sørum rett til åttedelsfinale i EM

ntbsport

Dermed har tittelforsvaret startet på solid vis for verdensenerne Anders Mol og Christian Sørum. Også Hendrik Mol og Mathias Berntsen har imponert med strake seirer på sanden i latviske Jurmala.

Fredag morgen tok Mol og Sørum en kontrollert 2-0-seier over hjemmehåpene Aleksandrs Samoilovs og Janis Smedins. Den norske duoen vant 21-14 i første sett og fulgte opp med 21-12 i det andre.

Med to strake seirer går Mol/Sørum rett inn i 2. utslagsrunde (åttedelsfinale), som spilles lørdag. De jakter sin tredje strake EM-tittel. I åpningskampen vant de 2-0 over Alexander Huber og Christoph Dressler fra Østerrike.

Mol/Berntsen gikk til topps i gruppe G etter seier i en spennende kamp mot den russiske duoen Aleksander Likholetov/Ruslan Bykanov. Det første settet endte 21-17 i norsk favør, mens det andre ikke var over før det sto 36-34 i poengprotokollen.

De norske parenes motstandere i åttedelsfinalene er foreløpig ikke klare.

Gruppefinalene skulle egentlig vært spilt torsdag, men da skapte et kraftig uvær trøbbel for arrangøren. Nedbør og sterk vind gjorde at det ikke kunne spilles sandvolleyball i Jurmala, og kampene måtte utsettes til fredag.

EM er blant de første turneringene sandvolleyballeliten spiller etter koronavirusutbruddet.

