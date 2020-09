Rosenborg videre i europaligakvalifiseringen etter sterk snuoperasjon og 5-1-seier

ntbsport

I Åge Hareides andre kamp som RBK-trener kom de hvitkledde skjevt ut og lå under etter seks minutter, men to mål fra Dino Islamovic og ett fra Anders Konradsen før pause hadde snudd kampen.

I den andre omgangen skrude Carlo Holse inn et vakkert frispark etter at hjemmelagets Dmitrijs Litvinskis fikk rødt kort for noe dommeren mente var viljehands.

Kristoffer Zachariassen fastsatte resultatet i det 71. minutt. Dermed endte det 5-1 i Latvia, noe som betyr videre avansement for RBK.

Tyrkisk motstand

Rosenborg har fortsatt et stykke igjen før laget er i gruppespillet til europaligaen. RBK møter tyrkiske Alanyaspor i tredje kvalifiseringsrunde neste torsdag, over én kamp.

Rosenborg ble trukket ut som hjemmelag, men det kan fremdeles ende med at kampen blir spilt på nøytral bane.

Vinner de også den, skal de spille en fjerde og siste kvalifiseringsrunde før gruppespillet. Også den runden spilles som en enkeltkamp, og kampen spilles 1. oktober. Trekningen foretas allerede fredag.

Tidlig ledelse

På en arena som så ut til å holde norsk 3.-divisjonsstandard var det hjemmelaget som tok ledelsen etter seks minutter. Jevgenij Kozloc kom alene med André Hansen og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne.

Så ble Samuel Adegbenro sparket ned i Ventspils-boksen og fikk et soleklart straffespark. Dino Islamovic takket og bukket for gavepakken ut av intet, var sikkerheten selv fra straffemerket og hamret inn 1-1.

I kraftig motvind i den første omgangen var kampen snudd etter 37 minutter. Anders Konradsen fikk ballen på 20 meter, la til rette med høyrefoten og banket til med venstrefoten. Ballen limte seg ned i det lengste hjørnet til 2-1.

Kranglet inn 3-1

Og med omgangens siste spark på ballen sendte Islamovic gjestene opp i 3-1. Han headet på mål, men forsøket gikk i ryggen på en Ventspils-spiller inne i boksen. Islampovic var våken på returen og kranglet ballen i mål, mellom beina på målvakt Dele Alampasu.

4-1 var et faktum etter drøye timen, da Carlo Holse scoret direkte fra frispark. Det skjedde like etter at Dmitrijs Litvinskis fikk rødt kort for hands.

71 minutter var spilt da Kristoffer Zachariassen kriget inn 5-1 fra fem meter. Det var også kampens siste mål.

Trønderne slo Breidablikk fra Island 4-2 i første kvalifiseringsrunde.

(©NTB)