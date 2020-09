Malmö-helten Molins klar for Sarpsborg

ntbsport

Det bekrefter klubben onsdag kveld på sitt nettsted. Svenske medier meldte tidligere på dagen at Molins var på vei til norsk fotball. Han brøt kontrakten med Malmö forrige måned, utilfreds med manglende spilletid.

Molins har vært med på å vinne seriegull med Malmö fire ganger, i 2010, 2013, 2014 og 2016. Han er også blitt belgisk seriemester med Anderlecht to ganger, i 2012 og 2013.

– Jeg har en god relasjon til Mikael Stahre. Da han ringte, kjentes det som et godt alternativ fra starten. Samtalene gikk videre, og nå sitter vi her. Jeg er glad for å være i Sarpsborg og ser fram til denne muligheten, sier Molins til klubbens nettsted.

– I første omgang er vi enige om en avtale ut sesongen, så får vi se hvordan dette utvikler seg. I Molins får vi en kriger og vinnerskalle med lang erfaring fra toppnivå, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Molins får drakt nummer 10.

(©NTB)