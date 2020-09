Regjeringen vil frita Norsk Rikstoto fra totalisatoravgift, men innfører tapsgrense

ntbsport

NTB vet at det i statsbudsjettet for 2021 foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 mill. kroner.

Det vil være med på å sikre at den norske travnæringen klarer å stå imot konkurransen mot utenlandske spillselskaper. Ifølge Norsk Rikstoto berører hestenæringen 16.000 arbeidsplasser.

Omsetningen kan samtidig falle som følge av at det fra 1. januar neste år innføres grenser for hvor mye hver enkelt spiller kan tape. Målet med en slik grense er å gi beskyttelse til såkalte sårbare spillere.

Etter det NTB kjenner til mener regjeringen at bortfallet av totalisatoravgiften vil kunne mer enn oppveie de økonomiske konsekvensene av tapsgrensene.

Når det gjelder tapsgrenser, er tre modeller aktuelle:

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. Opptil 20.000 kroner i gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 365 dager.

