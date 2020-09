Grøvdal trekker seg fra friidretts-NM med skade

ntbsport

Grøvdal skulle egentlig løpe NM for Tjalve, men sportssjef i Oslo-klubben, John Ertzgaard, måtte onsdag trekke henne fra mesterskapet.

– Hun har hatt en skade, og den er egentlig bra, men det er en risiko for henne å løpe i piggsko, sier Ertzgaard til NTB.

Grøvdal er gullgrossist i NM-sammenheng og har 15 NM-titler i forskjellige løpsdistanser.

– Hun tok et MR-bilde på Olympiatoppen, og i samråd med henne var anbefalingen deres at hun må vente litt. Vi er opptatt av at helse går først og kan ikke risikere at hun får noe mer trøbbel. Det er også viktig med tanke på det som skjer neste år, sier Ertzgaard.

Tjalve stiller uansett med en sterk tropp til mesterskapet. Hedda Hynne, som har senket norgesrekorden på 800 meter to ganger den siste drøye uken, Amalie Iuel og sleggekasteren Eivind Henriksen stiller.

