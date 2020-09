Djokovic videre i Roma, Cilic venter på Ruud

ntbsport

Ruud vant sin åpningskamp i turneringen mot russiske Karen Khatsjanov mandag, men han må vente helt til torsdag med å møte italienske Lorenzo Sonego i 2. runde. Om Ruud vinner den kampen, møter han Cilic i åttedelsfinalen.

Kroaten gjorde kort prosess med 6.-seedede David Goffin onsdag og vant 6-2, 6-2.

Ruud er i øyeblikket rangert foran Cilic (34.-plass mot 40.-plass), men den 31-årige kroaten var i 2018 helt oppe på 3.-plass. Sonego er rangert på 47.-plass.

Revansj

Djokovic revansjerte seg etter US Open-fadesen med enkel seier over italienske Salvatore Caruso onsdag. Serberen vant 6-3, 6-2. Det var 33-åringens første kamp siden han ble diskvalifisert i New York for å slå ballen mot en linjedommer.

– Jeg ønsket å spille så tidlig som mulig her i Roma etter det som skjedde i USA. Jeg følte meg ikke mentalt preget og følte meg komfortabel på banen. Jeg er fornøyd med hvordan jeg håndterte de avgjørende øyeblikkene, sa Djokovic.

Han er ute etter sin 36. Masters-tittel, som vil være ny rekord. Han møter landsmannen Filip Krajinovic eller italienske Marco Cecchinato i neste runde.

Nadal-comeback

Tredjeseedede Stefanos Tsitsipas ble overraskende slått ut av den italienske 19-åringen Jannik Sinner, som vant i tre sett.

Rafael Nadal, som er på motsatt side av oppsettet fra Djokovic (og Ruud), gjør onsdag kveld turneringscomeback når han møter Pablo Carreno-Busta. Det blir Nadals første kamp siden februar.

I kvinneklassen tok Simona Halep seg videre med seier 6-3, 6-4 over Jasmine Paolini.

