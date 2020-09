Thiem vendte 0-2 til seier over Zverev og tok sin første Grand Slam-tittel

ntbsport

Den 2.-seedede østerrikeren fullførte en etterlengtet triumf med sifrene 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6). Det er seks år siden forrige gang en mannlig tennisspiller vant sin første Grand Slam-tittel.

Zverev hadde sjansen til å serve hjem seieren på 5-3 i femte og avgjørende sett, men Thiem brøt Så brøt Thiem igjen til ledelse 6-5 og hadde selv sjansen til å serve hjem kampen, men Zverev svarte med finalens 15. servebrudd.

I tiebreak utnyttet Thiem sin tredje matchball og vant 8-6 etter fire timer og ett minutt.

Thiem hadde vunnet sju av sine ni tidligere kamper mot Zverev, men østerrikeren kom kraftig bakpå da den 5.-seedede tyskeren tok kommandoen fra start foran tomme tribuner på Arthur Ashe Stadium.

Zverev vant de to første settene klart og truet med å feie motstanderen av banen, men så våknet Thiem og vant de tre neste settene.

Ikke siden Marin Cilic vant US Open i 2014 hadde en mannlig spiller vunnet sin første Grand Slam-tittel. Det var allerede klart at Cilic ville få avløsning søndag. 23-årige Zverev hadde aldri tidligere kommet lenger enn til semifinale i noen av de fire store turneringene, men etter å ha vendt 0-2 til 3-2 i semifinalen mot Pablo Carreno-Busta ble han selv offer for en dramatisk vending i finalen.

Sceneskifte

Første sett avgjorde Zverev på en halvtime. Han brøt til 2-1 og 5-2 på vei mot settseier 6-2. Thiem spilte seg ikke til en eneste bruddball.

I det neste settet brøt Zverev til 2-1 og 4-1. Thiem avverget fire settballer før han på 5-2 fikk sitt første brudd i kampen, men han utsatte bare det uunngåelige. Zverev servet hjem settet til 6-4 og omsatte den femte settballen etter en time og 19 minutter.

Også i det tredje settet brøt Zverev til 2-1, men da brøt Thiem tilbake til 2-2. Det ga tydelig mersmak, og han brøt igjen til settseier 6-4.

I fjerde sett holdt finalistene serve inntil Thiem brøt til 5-3. Så servet han hjem settet og tvang fram et femte og avgjørende sett.

Jubel

Det startet med to brudd. Thiem gikk opp til 1-0, men Zverev brøt tilbake til 1-1. Så holdt spillerne serven inntil tyskeren gikk opp til 5-3. Han skulle serve hjem seieren, men Thiem skaffet seg to bruddballer og utnyttet den siste. Så brøt han igjen, for sjuende gang, og skulle serve hjem seieren, men i stedet brøt Zverev for åttende gang.

I tiebreak ledet Zverev 2-0 og 3-2, men det var siste gang Thiem lå under. Han misbrukte to matchballer, men på den tredje slo Zverev ut, og Thiem kunne juble.

Det er første gang siden 2004, da Gaston Gaudio slo Guillermo Coria i Roland-Garros, av en spiller har vendt 0-2 til 3-2 i en Grand Slam-finale.

