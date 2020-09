Casper Ruud tok sin største skalp: – Det var en tøff kamp

ntbsport

Karen Khatsjanov er ranket som nummer 16 på siste verdensranking og er dermed den høyest rankede spilleren Ruud har slått i karrieren. Russeren var seedet som nummer 11 i grusturneringen.

– Det var en tøff kamp i perioder, noe som vises gjennom at kampen gikk over tre sett. Det ble også en tøff start på grusturneringene som nå kommer, sa Casper Ruud til NTB på pressekonferansen etter kampen.

Det er et halvt år siden han sist spilte turnering på sitt favorittunderlag, og Ruud forteller at han ser fram mot flere grusturneringer den kommende måneden, i Hamburg og i Frankrike (Rolland-Garros).

– Den ene dagen er man ett sted og spiller på én type underlag, mens man neste dag kan være i en helt annen by, på et annet kontinent og på et helt annet underlag. Det er noe av det som er mest utfordrende med den idretten her, men også det som gjør det gøy. Noen liker best grus, mens andre liker hardcourt, sier han.

Høye og dype returer

Mens Casper Ruud brukte mandagen på å ta seg videre i Roma, satt trener og far Christian Ruud og fulgte kampen fra TV-stolen hjemme på Snarøya.

– Det var gøy å se ham vinne. Han klarte å sette mange returer som var både høye og dype. Det var godt gjennomført av Casper, sier pappa Ruud.

Han så sønnen ta hjem det første settet med 6-3 etter å ha brutt motstanderens serve én gang. Han klarte å bryte fram til 3-1 og ga ikke initiativet ifra seg. Nordmannen var flink til å variere spillet sitt med backhand og forehand og fulgte taktikken med å la motstanderen få løpe litt.

Slo tilbake

I det andre settet var det russeren som klarte å bryte motstanderens serve først. Han gikk opp til 3-1 etter at et par dårlige valg fra nordmannens side ble skjebnesvangre.

Ruud klarte derimot å skjerpe spillet sitt noen hakk og klarte å bryte tilbake til 3-4 etter å ha sikret seg tre breakballer.

Khatsjanov var både dyktig og noe heldig da han slo tilbake og gikk opp til 5-3 og kunne serve hjem settet etter å ha reddet tre breakballer.

Kvartfinale er målet

I det avgjørende tredjesettet klarte Ruud å bryte tidlig og gikk opp til 3-0-ledelse. Ruud brøt også russerens serve da han gikk opp til 5-1. Nordmannen tok hjem settet med 6-1.

I sin neste kamp skal nordmannen ut mot Lorenzo Sonego. Italieneren er ranket som nummer 47, mens Ruud er ranket som nummer 34 på siste ATP-ranking.

– Det blir absolutt en tøff kamp det også, det er gode spillere i hele turneringen. Hver match er tøff og viktig, så man prøver bare å ta en kamp om gangen. Jeg skal forberede meg så godt jeg kan. Jeg skal hvile litt nå og gjøre meg klar til neste kamp. Forhåpentligvis kan jeg vinne og avansere en runde til, sa Ruud på pressekonferansen.

– Det viktigste er å spille god tennis, men en kvartfinale bør være målet, sa Ruud optimistisk til Eurosport før kampen.

