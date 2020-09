Carlsen med delt seier i Champions Showdown i fischersjakk

ntbsport

Carlsen hadde et klart overtak mot Levon Aronian og ville med seier vært turneringsvinner alene, men så gjorde han et tabbetrekk, og overtaket forsvant. Han ristet på hodet og var tydelig misfornøyd med seg selv.

Da hadde Nakamura allerede spilt remis mot Peter Svidler, noe amerikaneren virket enda mer misfornøyd med. Han slo oppgitt ut med armene foran videoskjermen.

Carlsen var et halvt poeng bak ledende Aronian etter to dager, men var tilbake i delt ledelse med armeneren etter at han slo Svidler med hvite brikker i det første partiet søndag. Russeren ga opp etter 31 trekk.

Samtidig spilte Aronian remis mot tidligere verdensmester Garry Kasparov.

I det neste partiet var Carlsen med svarte brikker en stund i litt trøbbel mot Leinier Dominguez, men han utlignet stillingen, og det endte med remis etter 44 trekk.

Aronian tapte for Maxime Vachier-Lagrave, og dermed var Carlsen og Nakamura i delt ledelse før den siste runden. Med remis for begge ble det delt seier.

(©NTB)