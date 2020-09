Mol og Sørum på 2.-plass i nederlandsk turnering

ntbsport

Turneringen er den første internasjonalt siden koronapandemien satte en stopper for sandvolleyballen og det meste av annen idrett i vår.

Mol/Sørum viste god form gjennom turneringen og vant både sin innledende gruppe og semifinalepuljen, men de måtte til slutt gi tapt mot den sveitsiske duoen Marco Krattiger og Florian Breer.

Tredjeplassen i turneringen gikk til Piotr Kantor og Bartosz Losiak fra Polen.

King of the Court er et nytt konsept der det er fem lag i hver pulje og alle lagene spiller tre runder hver. I de to første rundene ryker laget med færrest poeng ut, mens første lag med 15 poeng vinner i siste runde.

Etter turneringen i Utrecht rettes blikket mot EM i Riga for sandvolleyballeliten. Mol og Sørum har vunnet EM to år på rad og går inn i turneringen som favoritter.

Mesterskapet i Riga starter kommende onsdag og spilles over fem dager. Mol og Sørum spiller åpningskamp mot østerrikerne Christoph Dressler og Alexander Huber.

Også Hendrik Mol og Mathias Berntsen skal spille i EM. Det samme skal Ane Tveit Hjortland og Ingrid Lunde.

