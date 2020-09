Kjartansson med hattrick på ni minutter da Vålerenga knuste Brann 5-1

ntbsport

Det var så vidt man rakk å trekke pusten mellom alle målene som rant inn på gressmatta i Oslo i første omgang. Første ball lå i nettet allerede før det var spilt fire minutter etter at Markus Pettersen noe klønete slo ballen inn i ryggen til Osame Sahraoui og i eget mål. Minutter senere svarte Brann med en kanonkule signert Petter Strand.

Men jubelen ble brått stoppet blant de tilreisende. Ørnen Kjartansson markerte nemlig returen til Vålerenga med et brak. På ni minutter satte han hele tre baller forbi Pettersen og sendte hjemmelaget til en komfortabel 4-1-ledelse før det var spilt 23 minutter.

Sahraoui assisterte den islandske spissen på to av målene, og fikk tjenesten gjengjeldt ti minutter senere. Dermed gikk Vålerenga til pause med 5-1, som også ble sluttresultatet.

– Når vi spiller sånn som vi gjør på denne måten, at vi har roen og kontrollerer kampen, så er det alltid morsomt. Og når vi klarer å sette inn sjansene våre også, så blir det bare bonus. Hvis vi fortsetter sånn utover i sesongen, så kommer det til å bli vanskelig å møte oss, sa Sahraoui til Eurosport etter kampen.

Maktdemonstrasjon

Vålerenga fikk en drømmeåpning med et strøkent hjørnespark fra Aron Dønnum mot nærmeste stolpe. Debutant Henrik Bjørdal fikk noen hårtuster på ballen før Pettersen rotet med klareringen, som gikk inn i ryggen til Sahraoui og i mål.

Strand svarte umiddelbart med en kanonkule etter litt rusk i Vålerenga-forsvaret. Ivan Näsberg headet ballen ned til Strand, som klinket inn utligningen bak Kristoffer Klaesson før det var spilt åtte minutter.

Men Brann måtte passe seg, for utligningen vekket nemlig en brennhet gnist i Kjartansson, som sist spilte for Vålerenga i 2014. Dønnum slapp en perfekt ball mellom Brann-forsvaret til Kjartansson, og den islandske spissen sendte hjemmelaget i føringen med ett touch bare seks minutter etter utligningen.

To minutter senere sto en knalleffektiv Kjartansson oppført på scoringslista igjen. Sahraoui fintet seg elegant ned mot hjørnet av feltet og chippet ballen over hele den rød veggen, og Kjartansson fikk sitt annet mål servert på et sølvfat. Et kunstverk av et forarbeid fra Sahraoui.

Perler på en snor

19-åringen var i det gavmilde hjørnet og leverte enda en målgivende til Kjartansson etter 23 minutter, som på ingen måte var ferdigscoret. Ørnen chippet ballen elegant over Pettersen og fullførte hattricket på bare ni minutter.

Etter halvtimen spilt gjengjeldte Kjartansson tjenesten og serverte Sahraoui via Petterson til Vålerengas femte mål før spilte 35 minutter.

Utover i 2. omgang fortsatte Vålerenga å more seg. Det var bare en sterk Pettersen som sto i veien for at debutant Bjørdal kunne melde seg på konkurransen til årets målgivende. En lekker hælflikk landet i beina til Magnus Lekven, som ikke klarte å overliste Branns sisteskanse.

Brann klarte aldri å spille seg inn igjen i kampen, som endte med en knusende 5-1-seier til Vålerenga.

Dag-Eilev Fagermo og co. snuser på topp tre-plassering i serien og ligger nå bare to poeng bak tredjeplasserte Odd. Brann er på 9.-plass med 22 poeng.

(©NTB)