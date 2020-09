Wilson herjet videre med West Ham i ny drakt

ntbsport

Det var Wilsons åttende scoring på ni kamper mot West Ham. Han fortsatte å herje med favorittmotstanderen, og for Newcastle virker de 20 millioner pund klubben betalte for Wilson som en fornuftig investering.

– Jeg liker å spille mot West Ham. Jobben min er å score mål, og jeg scorer ofte mot dem. Det var en bra start for meg og laget, sa Wilson til Sky Sports.

– Det eneste skuffende var at tilhengerne som normalt ville reist til en bortekamp ikke kunne være her.

Jeff Hendrick, som i likhet med Wilson debuterte for Newcastle lørdag, leverte assist til ledermålet og skjøt selv 2-0-målet i krysset rett før slutt.

Ledermålet kom i det 56. minutt. Javier Manquillo rykket fra Pablo Fornals ute på høyresiden og la inn. Ved nærmeste stolpe fikk Hendrick hodet på ballen og forlenget den inn foran mål. Wilson løftet støvelen nesten i ansiktet på Lukasz Fabianski og pirket ballen inn.

Farlig spill?

Det ville ikke vært uhørt om dommeren hadde annullert målet for farlig spill, men West Ham fikk ikke gehør hos Stuart Attwell. De fikk hjemmespillerne heller ikke da de etter halvspilt omgang ropte på straffespark da ballen traff armen til Hendrick.

West Ham hadde to avslutninger i tverrligger i den første omgangen, først ved Angelo Ogbonna etter et frispark i det 14. minutt og så ved Fornals i det 34. minutt.

Newcastle var også farlig frampå ved flere anledninger. Fabianski leverte en flott refleksredning da Federico Fernández nikket på et hjørnespark allerede etter fem minutter.

Glemte å knele

Kampen fikk for øvrig en merkelig start da halvparten av spillerne glemte at de skulle knele for Black Lives Matter-kampanjen ved avspark. De stoppet i stedet og gjorde det etter først å ha sparket i gang oppgjøret.

Andy Carroll brukte albuen i to hodedueller tidlig, men Newcastle-spissen slapp dommerens vrede ved begge anledninger.

(©NTB)