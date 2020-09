Ventura klatret etter solid spill i California

ntbsport

Særlig avslutningen av fredagens runde var solid av nordmannen. Ventura, som startet runden på hull 10, gikk de fem siste hullene på fire slag under par på veien ut igjen fra klubbhuset.

Starten var også brukbar, men en dobbeltbogey på hull 15 ødela litt for Ventura, som med par der ville vært helt oppe på 6.-plassen i turneringen.

25-åringen noterte for øvrig birdie på hull 10, 13, 18, 3, 8 og 9, samt eagle på 5. hull. Det ga et runderesultat på 66, som var tre slag bedre enn på åpningsrunden. Ventura er altså ni slag under par totalt.

Amerikaneren Sam Burns er 15 slag under par og leder turneringen med to slags margin foran de siste to rundene. Nærmest ham er landsmannen Harry Higgs, mens tre spillere ligger på 12 under par.

Helgens turnering i California markerer PGA-tourens sesongåpning. Turneringen har snaut 60 millioner kroner i premiepenger, og vinneren stikker av med en sjekk på 10,7 millioner kroner.

