Solskjær fortsetter med Maguire som kaptein

Maguire ble i august dømt i en gresk domstol for en rekke forhold som skal ha skjedd under en ferietur på øya Mykonos i sommer. Midtstopperen har anket dommen på 21 måneders betinget fengsel.

United-sjef Ole Gunnar Solskjær forteller om en vanskelig periode for 27-åringen. Han velger å stole på sin forsvarsbauta og fortsette med Maguire som lagkaptein.

– Pausen hans ble annerledes enn for de andre. Vi ga ham noen ekstra dager, og etter det har han kommet tilbake og sett bra ut. Han har håndtert det veldig bra, og jeg skal selvfølgelig være her og støtte ham. Han skal være vår kaptein, sier Solskjær i et intervju med klubbens eget nettsted.

– Vi lar Harry og folkene hans og denne prosessen rulle videre. For meg er han et absolutt topp menneske, og han har alltid vært en positiv fyr med de rette verdiene. Så jeg håper virkelig at vi får se Harry prestere på sitt beste, fortsetter nordmannen.

Slagsmål

Bakgrunnen for rettssaken mot Harry Maguire er et slagsmål mellom to grupper turister på Mykonos 21. august. Ifølge gresk politi ble flere politibetjenter truffet av slag i basketaket.

Maguire ble funnet skyldig i alle forholdene i tiltalen: Vold mot offentlig tjenestemann, gjentatte bestikkelsesforsøk, krenkende atferd og å motsette seg pågripelse. Selv har United-stjernen forklart i et intervju med BBC at han fryktet for sitt eget liv, og han avviste at han har gjort noe galt.

Dommen på 21 måneder og ti dagers fengsel er betinget, og ettersom det er Maguires første forseelse, vil han uansett slippe å sone.

Manchester United serieåpner hjemme mot Crystal Palace neste helg.

