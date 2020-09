Crystal Palace hentet spiss i Chelsea

ntbsport

Batshuayi kommer fra Chelsea. Klubbene bekreftet begge avtalen torsdag.

26 år gamle Batshuayi var også på lån i Palace i andre halvdel av 2018/19-sesongen. Den gang scoret han seks mål på 13 kamper og bidro sterkt til at Palace unngikk nedrykk.

Siden den gang har han slitt med å få spilletid i Chelsea.

– Målet mitt er å vinne mange kamper med dette laget, for Palace er et godt lag som kan skape trøbbel for mange store klubber, sa Batshuayi til sine nye klubbs nettsider torsdag.

Låneavtalen med gamleklubben kan gi spissen en sjanse til å spille seg inn i den belgiske troppen til EM-sluttspillet neste sommer.

