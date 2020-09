Sørloth og Haaland på topp for Norge i Belfast

ntbsport

Det betyr at Joshua King uvanlig nok må starte på benken. Sørloth kom inn for King i fredagens hjemmekamp mot Østerrike og serverte Haaland det som ble Norges eneste mål i 1-2-tapet.

Lars Lagerbäck gjør ytterligere tre endringer i startelleveren, to av dem helt nødvendige etter at Tore Reginiussen og Sander Berge forsvant ut av troppen med skader de pådro seg på Ullevaal. Even Hovland kommer inn for Reginiussen i midtforsvaret, Markus Henriksen erstatter Berge på sentral midtbane.

Ellers er Mohamed Elyounoussi tilbake etter å ha sonet karantene, og han skyver Morten Thorsby ut på benken. Moi mistet kampen mot Østerrike fordi han ble utvist mot Kypros i siste nasjonsligakamp i november 2018.

Lagerbäck og hans menn skal prøve å slå tilbake etter å ha gått på sitt første hjemmetap på fire år, og det første overhodet under svenskens ledelse. På Windsor Park skal de også prøve å revansjere 0-2-tapet fra mars 2017, i Lagerbäcks første kamp som Norges landslagssjef.

Nord-Irlands landslagssjef Ian Baraclough henter tre nye inn i laget etter 1-1-kampen borte mot Romania: Michael Smith, Jordan Thompson og Shane Ferguson. Hjemmelaget må greie seg uten Josh Magennis, som ble utvist for to gule kort allerede før pause i Bucuresti. Jamal Lewis, som startet fredag, er også ute av troppen.

Lagkaptein Steven Davis spiller sin 119. landskamp og tangerer dermed keeperlegenden Pat Jennings' nordirske rekord.

Innbytter Gavin Whyte berget ett poeng for nordirene med sin utligning rett før slutt, men han må starte på benken igjen.

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 3 Kristoffer Ajer, 5 Even Hovland, 2 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen (kaptein), 19 Markus Henriksen, 21 Mathias Normann, 11 Mohamed Elyounoussi – 23 Erling Braut Haaland, 9 Alexander Sørloth.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 13 Sondre Rossbach – 4 Andreas Hanche-Olsen, 6 Ruben Gabrielsen, 7 Joshua King, 10 Iver Fossum, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Patrick Berg, 20 Morten Thorsby, 22 Birger Meling.

Nord-Irland (3-5-2):

1 Bailey Peacock-Farrell – 2 Michael Smith, 20 Craig Cathcart, 4 Daniel Ballard – 14 Stuart Dallas, 15 Jordan Thompson, 8 Steven Davis (kaptein), 6 George Saville, 11 Shane Ferguson – 17 Paddy McNair, 16 Conor Washington.

Reserver: 12 Michael McGovern, 23 Trevor Carson – 3 Alfie McCalmont, 5 Conor McLaughlin, 7 Niall McGinn, 9 Liam Boyce, 10 Kyle Lafferty, 13 Corry Evans, 19 Joel Cooper, 21 Ethan Galbraith, 22 Shayne Laverty.

Dommer: Bartosz Frankowski, Polen.

