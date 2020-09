Italia fører an etter sterk borteseier mot Nederland

ntbsport

Italia startet høstens nasjonsliga skuffende da de ble holdt til 1-1 hjemme mot Bosnia-Hercegovina. Mandagens resultat i den nederlandske hovedstaden var imidlertid høyst godkjent.

– Vi skulle ha scoret minst ett mål til, men jeg er veldig fornøyd med prestasjonen og personligheten til spillerne mine. Det er aldri enkelt å komme til Amsterdam og spille med en slik mentalitet mot et så sterkt lag, sa Italias landslagssjef Roberto Mancini.

Den eneste scoringen kom på overtid i første omgang, da Nicolò Barella avsluttet et pent Italia-angrep med en praktheading fra kort hold. Nest sist på ballen var Ciro Immobile.

Scoringen skulle vise seg å holde til seier, til tross for et massivt Nederland-press i sluttminuttene. Italienerne topper dermed gruppe 1 i A-divisjonen med fire poeng fra to kamper. Nederland har tre poeng takket være 1-0-seieren borte mot Polen i første kamp.

Polakkene er også oppe på tre poeng etter å ha vendt til seier borte mot Bosnia mandag. Haris Hajradinovic sendte vertene foran på straffespark, før Kamil Glik utlignet like før pause. Halvveis i 2. omgang ble Kamil Grosicki matchvinner.

Skottland-seier

I B-divisjonens gruppe 2 vendte Skottland til en viktig 2-1-seier over Tsjekkia på bortebane takket være scoringer av Lyndon Dykes og Ryan Christie (straffe). Skottene, som er en potensiell motstander for Norge i en eventuell finale i EM-omspillet, topper puljen med fire poeng.

I den andre kampen i gruppen klarte Israel 1-1 hjemme mot Slovakia etter en sen utligning. Israelerne skal møte nettopp Skottland i semifinalen i EM-omspillet.

Med unntak av Israel-kampen endte alle mandagens nasjonsligakamper med borteseier. Norge slo Nord-Irland 5-1 i B-divisjonen, mens Romania vant 3-2 over Østerrike i samme gruppe.

I C-divisjonens gruppe C ble det 2-1-seier til Hviterussland over Kasakhstan, mens Litauen slo Albania 1-0.

