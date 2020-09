VIF tilbake på vinnersporet, Avaldsnes ny toer etter seier over Arna-Bjørnar

ntbsport

Dejana Stefanovic ga Vålerenga ledelsen ti minutter før pause. På et hjørnespark fikk hun stå nærmest alene på femmeteren og enkelt plassere ballen i nettet.

Til tross for at Vålerenga gikk til pause med ledelse, var det Sandviken som startet kampen best og var det ledene laget fra start. Utover i andreomgangen kom hjemmelaget mer inn i spillet, noe som altså førte til pauseledelse.

I 2.-omgang doblet Synne Jensen ledelsen. Kvarteret ut i omgangen satte hun ballen i hjørnet fra spiss vinkel etter en lekker pasning fra Rikke Marie Madsen.

Dermed beholder VIF ledelsen i Toppserien. Med en kamp mer spilt leder de med fire poeng.

For Sandviken er tapet de andre strake i det som har vært en god sesong for laget fra Bergen. De er med i kampen om medaljene, men med dagens tap er de nede på femteplass, med fire poeng opp til Avaldsnes og Rosenborg.

Avaldsnes toer

Nettopp Rosenborg slo LSK 1-0 i LSK-hallen. Etter en målløs 1.-omgang var det Elin Sørum som sendte gjestene fra Trondheim i ledelsen åtte minutter etter pause.

Flere mål ble det aldri i toppkampen. Dermed er Rosenborg forbi LSK på tabellen. De er henholdsvis fire og fem poeng bak ledende Vålerenga.

Men nærmest Vålerenga er Avaldnes. Etter 2-0-seieren over Arna-Bjørnar er de forbi RBK med bedre målforskjell.

Kampen som ble spilt i Bergen var målløs ved pause. Før kvarteret var spilt i andre omgang hadde gjestene fra Rogaland sikret seg en tomålsledelse etter mål fra Robyn Elizabeth Decker og Elise Thorsnes. 2-0 ble også sluttresultatet.

Viktige Røa-poeng

På Oslos vestkant tok Røa ledelsen mot gjestene fra Klepp allerede etter tre minutter. Oline Brekke Fuglem skjøt ballen til høyre for keeper og i mål fra 16-meteren. Det ble kampen eneste mål.

Seieren er meget viktig for et Røa-lag som har slitt denne sesongen. Med seieren rykker de opp til niendeplass i Toppserien, men har to kamper mer spilt enn Lyn, som ligger to poeng bak.

Lyn møter Kolbotn til rundens siste kamp søndag. Kolbotn ligger før kampen på poenglikhet med Røa som nummer åtte i Toppserien.

