RBK-triumf i toppkampen mot LSK, Avaldsnes ny toer etter seier over Arna-Bjørnar

ntbsport

Rosenborg slo nettopp LSK 1-0 i LSK-hallen. Etter en målløs 1.-omgang i LSK-hallen var det Elin Sørum som sendte gjestene fra Trondheim i ledelsen åtte minutter etter pause.

Flere mål ble det aldri i toppkampen. Dermed er Rosenborg forbi LSK på tabellen. De er henholdsvis ett og to poeng bak ledende Vålerenga.

Men nærmest Vålerenga er altså Avaldnes. Etter 2-0-seieren over Arna-Bjørnar er de forbi RBK med bedre målforskjell.

Kampen som ble spilt i Bergen var målløs ved pause. Før kvarteret var spilt i andre omgang hadde gjestene fra Rogaland sikret seg en tomålsledelse etter mål fra Robyn Elizabeth Decker og Elise Thorsnes. 2-0 ble også sluttresultatet.

På Oslos vestkant tok Røa ledelsen mot gjestene fra Klepp allerede etter tre minutter. Oline Brekke Fuglem skjøt ballen til høyre for keeper og i mål fra 16-meteren. Det ble kampen eneste mål.

Seieren er meget viktig for et Røa-lag som har slitt denne sesongen. Med seieren rykker de opp til niendeplass i Toppserien, men har to kamper mer spilt enn Lyn, som ligger to poeng bak.

(©NTB)