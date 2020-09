Liverpool snudde 0-2 til 7-2 i treningskamp mot Blackpool

ntbsport

Det var derimot Blackpool som startet best i treningskampen lørdag. CJ Hamilton sendte League One-laget i ledelsen før Jerry Yates doblet den. Joël Matip sørget for reduseringen to minutter før pause.

I andre omgang kunne det derimot virke som det bare var ett lag på banen. Etter at Sadio Mane utlignet i det 52. minutt sørget Roberto Fermino, Harvey Elliot, Takumi Minamino, Divock Origi og Sepp van den Berg for femmålsseier til Jurgen Klopps menn.

Liverpool, som tapte på straffer mot Arsenal i Community Shield for en uke siden, kan nå rette fullt fokus mot sesongåpningen om en uke. Da møter de Leeds i Yorkshire-lagets første kamp på øverste nivå siden 2004.

Liverpool la rivalene et hav bak seg og tok klubbens første ligatittel på 30 år sist sesong, men får en tøff start i sitt forsøk på å forsvare ligatrofeet. Etter kampen mot Leeds venter nemlig storklubbene Chelsea og Arsenal.

(©NTB)