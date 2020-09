Warholm snuste på verdensrekorden – ble månedens utøver

ntbsport

Det opplyser forbundet i sosiale medier fredag.

Warholm var bare ni hundredeler unna verdensrekorden på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august. 24-åringen ble klokket inn til 46,87. Det ble naturlig nok lagt merke til.

Amerikanske Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992 lyder på 46,78.

Det er friidrettsfansen som har stemt fram og kåret månedens utøver. På kvinnesiden gikk den sveitsiske sprinteren Ajla del Ponte av med seieren.

Onsdag varslet Karsten Warholm at han løper 400 meter hekk under et internasjonalt stevne i tsjekkiske Ostrava kommende tirsdag. Der får han en ny sjanse til å angripe verdensrekorden.

I Stockholm sparket Warholm i den siste hekken og tapte noe fart inn mot mål.

