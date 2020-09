Messi-leiren slår tilbake mot La Liga: Mener stjernen kan forlate Barcelona gratis

ntbsport

I en uttalelse signert Messis far, Jorge Messi, fredag, argumenterer Messi-leiren for at utkjøpsklausulen på 700 millioner euro ikke gjelder. Det slo derimot La Liga fast at den gjør tidligere i overgangssagaen.

– Det er absolutt tydelig at klausulen ikke er gjeldende, skriver Jorge Messi i brevet, som er gjengitt av blant andre Marca.

Flere spanske medier har meldt at det vil komme en skriftlig bekreftelse på at Messi vil bli værende i Barcelona i løpet av fredagen.

Åpen konflikt

Brevet fra Messis far sier ingenting om det, men argumenterer derimot for at Messi gratis kan forlate klubben.

Messi har vært i åpen konflikt med klubbens ledelse det siste året. Trener Quique Setién og sportsdirektør Eric Abidal har allerede forlatt sin jobb, mens president Josep Maria Bartomeu er under hardt press.

I spanske medier blir det omtalt som en krig.

Messi ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gir ham adgang til å forlate Barcelona gratis etter hver sesong, men klubben hevder at den muligheten utløp 10. juni.

Korona-påvirkning

Messi-leiren mener imidlertid at sesongutsettelsen koronapandemien skapte gjør at Messi var i sin rett til å aktivere den i august, da sesongen var ferdigspilt.

Konflikten har vekket stor oppsikt i Fotball-Europa, og Messi har uteblitt både fra treninger og obligatoriske koronatester, ettersom han mener han ikke lenger er en del av Barcelona.

Den argentinske fotballmagikeren, av mange regnet som fotballhistoriens største spiller, har spilt i Barcelona hele sin karriere. Dersom han får det som han vil og får forlate klubben, blir det pinlige 2-8-tapet for Bayern Münchens hans siste kamp i Barcelona-trøya.

(©NTB)