God Hovland-åpning i PGA-mesterskapet

ntbsport

PGA-mesterskapet er et sluttspill kun for de 30 beste på PGA-touren, og etter at Hovland var ferdig med sin førsterunde fredag lå han på 21.-plass. Alle de 30 var riktignok ikke ferdige da Hovland var ferdig.

Hovland spilte de elleve første hullene på par. På de seks siste hullene ble det to bogeyer og tre birdier. Han avsluttet med birdie både på hull 17 og 18, og det var den prestasjonen som førte ham oppover listene i Atlanta.

De beste i touren sammenlagt starter med bedre handikap enn Hovland, og han skal spille meget godt for å avansere opp blant topp ti.

(©NTB)