Sandvolleyball: Mol og Sørum lader opp til EM i Lofoten

Allerede onsdag kickstarter Mol og Sørum sesongen med treningsleir og kamp mot de latviske stjernene Aleksandrs Samoilovs og Janis Smedins. Det er den første internasjonale toppkampen mellom to så høyt rangerte lag i etterkant av den korona-kansellerte 2020-sesongen.

Det er også det norske sandvolleyballparets første internasjonale kamp siden duoen tok hjem tredjeplassen i verdensseriefinalen i Roma i fjor høst.

– Det er helt genialt for oss å få en gjennomkjøring mot et av verdens beste lag. Det er lenge siden vi har spilt kamper generelt, og det at vi får lov til å møte Latvia, som har vært våre forbilder, og ta dem med til vakre Lofoten er utrolig moro, sier Sørum i en pressemelding.

Usikker på formen

EM spilles i latviske Riga fra 16. til 20. september. Før det skal den norske duoen spille turneringen King of the Court (9.-12. september). Etter et år uten kamper må dermed Mol og Sørum raskt finne tilbake til kampform.

– Det er klart at formen vår er usikker akkurat nå, sier Sørum og forteller at de begge har slitt med skader det siste året.

– Men ting begynner å løsne opp nå, så det blir veldig spennende å se hvordan vi ligger an. Jeg har følt at vi har fått trent veldig bra i de periodene vi har trent og har fått utviklet de punktene vi ønsket å jobbe med.

EM spilles på Samoilovs og Smedins hjemmebane i Riga. Der skal latvierne forsøke å kopiere gullet fra 2015. Den norske duoen kommer med ambisjoner om å sikre sin tredje strake EM-tittel.

