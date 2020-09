Sykkel-VM avgjøres på verdenskjent formel 1-bane

ntbsport

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på sine nettsider onsdag.

Det blir kun gjennomført ritt i eliteklassene i 2020-utgaven av VM. Verdens beste U23-ryttere og juniorer må vente til neste år med å kjempe om edelt VM-metall.

Mesterskapet, som vil få base i Imola, arrangeres fra 24. til 27. september. Det erstatter det avlyste arrangementet i Aigle-Martigny. Sveitserne måtte gi opp å arrangere VM som følge av at myndighetene i landet la ned forbud mot arrangementer med mer enn 1000 personer.

Det internasjonale sykkelforbundet opplyser at start- og målgang for VM-rittene i Imola ville finne sted på byens verdenskjente formel 1-bane. Den var arena for San Marinos Grand Prix fra 1981 til 2006.

I 1994 mistet legendariske Ayrton Senna livet i en voldsom krasj på banen.

Utelukker ikke Kristoff

Løypa som skal benyttes under landeveisrittene i VM beskrives som svært utfordrende. Mennenes ritt legges opp til å bli 259,2 kilometer langt med totalt 5000 høydemeter som skal klatres. Kvinnene skal gjøre opp om VM-tittelen over 144 kilometer. Det totale antallet høydemeter der blir 2750.

Sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund har til gode å skaffe seg full oversikt over løypa, men alt tyder på at Carl Fredrik Hagen blir det sterkeste norske VM-kortet.

– Carl Fredrik er vel den som tidligere har gjort det aller best i tøffe løyper. Tanken er vel at han blir en form for kaptein, sier Falk til NTB, men understreker at det gjenstår å studere detaljene.

Han avviser ikke at Alexander Kristoff kan være aktuell for en VM-start, forutsatt at løypa ikke er for tøff.

– Jeg snakket med han i dag tidlig, og vi skulle ta en ny prat ut fra hvordan profilen ser ut. Er det en løype som passer han, regner jeg med at han vil være med, sier Falk.

Dansk mester

Sportssjefen liker samtidig dårlig at juniorene og U23-rytterne ikke får sitt VM.

– Det er tragisk at man tar bort junior og U23. Det er viktig med et mesterskap for dem også. Jeg skjønner at det er på elitesiden pengene ligger med TV-rettigheter og alt, men de kunne kanskje vurdert å arrangere et eget mesterskap for junior og U23 et annet sted, sier Falk.

Profilen på VM-traseen i området rundt Imola beskrives som temmelig lik den rytterne skulle ha forsøkt seg på i Aigle-Martigny. For begge kjønn skal det sykles i en rundløype på 28,8 kilometer.

Imola har arrangert sykkel-VM én gang tidligere. Det var i 1968.

Danske Mads Pedersen er regjerende verdensmester på herresiden. På kvinnesiden gikk VM-gullet til nederlandske Annemiek van Vleuten i fjor.

