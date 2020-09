Landslagsspiller Normann om virusopplevelsen: – Var egentlig aldri langt nede

ntbsport

Russland-proffen Normann var en av seks Rostov-spillere som avla positiv prøve i juni.

Hele 42 spillere og ansatte i klubben ble satt i karantene etter sykdomsutbruddet. Den russiske ligaen hadde koronapause fra 15. mars til midten av juni.

– Vi hadde ganske mange tester i klubben. Da visste det seg at jeg var positiv. Jeg hadde feber, følte meg dårlig og ble sendt hjem i to ukers karantene. Jeg hadde egentlig alle symptomer. Ingen smak, ingen lukt, var forkjølet og hadde feber, sier Normann til NTB.

Innelåst

I tiden etterpå var han mest fokusert på å følge klubbens smittevernopplegg.

– Tanken min var bare å gjøre det jeg fikk beskjed om. Sitte hjemme i to uker. Deretter tok jeg en ny test, og regelen var at jeg måtte ha to negative tester etter hverandre, sier Normann.

– Jeg var egentlig aldri langt nede. Jeg var bare innstilt på å komme raskt tilbake. Nå har jeg ingen problemer, tilføyde landslagsspilleren.

Normann har også merket de strenge smitteverntiltakene i russisk fotball. I perioder har han bodd på treningsanlegget i Rostov etter pålegg fra klubben.

Normann har spilt i russisk fotball siden 2018-19-sesongen og skaffet seg et meget godt rykte.

Fordel?

Russland-proffen er i Norge og forbereder seg til kamp i Uefas nasjonsliga mot Østerrike fredag (Oslo) og borte mot Nord-Irland i Belfast (mandag).

Onsdag deltok han, debutanten Patrick Berg og Lars Lagerbäck på pressekonferansen på Ullevaal stadion. Den foregikk etter den svært strenge Uefa-protokollen.

Normann har flere kamper i kroppen etter at den russiske eliteserien startet opp tidligere enn mange andre ligaer i Europa. Det gjør at 24-åringen trolig er høyaktuell for en startplass mot Østerrike.

– Han har like gode sjanser (til å starte) som de andre som er her, sier Lagerbäck.

Kampene dagene som kommer er viktige med tanke på nasjonsligaen, men EM-omspillet mot Serbia (8. oktober) har prioritet én for landslaget i tiden som kommer.

Seier i den og så mot enten Skottland eller Israel, sender Norge til EM-sluttspillet neste år.

