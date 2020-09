L'Équipe: Neymar er smittet av koronaviruset, frykt for flere tilfeller

ntbsport

Den anerkjente sportsavisen skriver tirsdag at de tre smittede er Neymar, Angel Di Maria og Leandro Paredes. Dette er ikke bekreftet av klubben, men avisen mener å vite at de to argentinerne avga positiv prøve søndag, brasilianeren mandag.

Onsdag ble de testet igjen, og alle tre viste seg å være smittet.

Avisen skriver videre at Neymar ikke har følt seg i slag de siste dagene og har hatt lette symptomer, deriblant feber. Han ble derfor sendt hjem fra klubbens treningsleir.

Ifølge L'Equipe skal de smittede PSG-spillerne nå i en ukes karantene. Alle tre skal ha vært på ferieøya Ibiza etter sluttspillet i mesterligaen i Portugal, i likhet med flere av klubbkameratene. Virusspredningen på Ibiza er for tiden høy.

Frykt for flere

Etter å ha vært i «bobla» i Portugal under sluttspillet i mesterligaen, hadde alle PSG-spillerne en middag sammen i Paris for å feire en sesong som ga tre hjemlige titler og finaleplass i mesterligaen. Dagen etter var spillerne invitert hjem til Neymar for å feire hans sønns fødselsdag.

Likevel regnes det mest sannsynlig at det var på Ibiza de ble smittet. Spillerne overholdt ifølge avisen ikke sosial distanse og andre smittevernråd i tilstrekkelig grad, og flere av Neymars slektninger skal også være smittet etter besøk på yachten hans.

Mauro Icardi, Keylor Navas, Ander Herrera og Marco Verratti skal alle ha vært på Ibiza der de var i nær kontakt med hverandre og de tre smittede spillerne.

Tester alle igjen

Mandag opplyste Paris Saint-Germain at den mistenkte at to spillere var smittet av viruset. Onsdag bekreftet PSG at tre spillere er smittet.

– Samtlige spillere og støtteapparat vil fortsette å testes de kommende dagene, opplyser klubben i en kort uttalelse.

Meldingen om koronatilfellene kommer halvannen uke etter at PSG spilte mesterligafinale mot Bayern München og tapte 0-1. En rekke franske toppklubber har hatt smittetilfeller de siste ukene, blant dem Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier.

PSG skal etter planen starte ligasesongen borte mot Lens 10. september. Reglene for den franske ligaen sier at kamper kan bli utsatt om en klubb får fire smittetilfeller i løpet av de åtte dagene før kampen.

