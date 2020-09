Muguruza tilegnet 1.-rundeseier til Suarez-Navarro

ntbsport

Suarez-Navarro offentliggjorde tidligere tirsdag at hun er rammet av lymfekreft. Hun skulle egentlig deltatt i US Open.

– Hun fortalte det da jeg snakket med henne for et par dager siden, og det var et sjokk. Jeg regnet med å se henne i denne turneringen. Hun er en veldig hyggelig person, både snill og ydmyk. Det er så trist når slike ting rammer gode mennesker, sa Muguruza, som vant Roland-Garros i 2016 og Wimbledon i 2017.

Den 10.-seedede spanske 26-åringen brukte halvannen time på å slå japanske Hibino 6-4, 6-4.

– Seieren tilegner jeg Carla, for jeg vil at hun skal føle at vi står bak henne, at jeg står bak henne. Jeg vil besøke henne når jeg får lov, sa hun.

Elise Mertens (16.) og Amanda Anisimova (22.) var andre seedede spillere som gikk videre i kvinnenes turnering tirsdag, mens 25.-seedede Zhang Shuai ble slått ut.

