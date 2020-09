Bedriftsidretten lanserer miljøkampanje: – Vi har alle et ansvar

ntbsport

– Ryddekampanjen er et flott tiltak for å aktivisere og mobilisere det norske folk med fokus på både folkehelse og miljø på samme tid, sier Kjøll i en pressemelding.

Kampanjen, som er i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund, starter tirsdag og skal oppfordre folk som ferdes i naturen til å plukke søppel.

– Det er utrolig mange gode opplevelser å hente i en ren natur, og hver og en av oss har ansvar for at nestemann finner stedet vi har besøkt like urørt og vakkert. Jeg er glad for at Bedriftsidretten har tatt initiativ til denne kampanjen, og jeg oppfordrer alle som ferdes i friluft til å rydde søppel der det trengs, sier Raja.

Torsdag 20. august var kulturministeren og idrettspresidenten til stede for å markere oppstarten av kampanjen.

(©NTB)