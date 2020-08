To PSG-spillere har symptomer på koronaviruset

ntbsport

Klubben skriver i en uttalelse at det mistenkes at de to spillerne er smittet.

– Helsetilstanden deres er ganske betryggende. De følger allerede den gjeldende helseprotokollen, heter det ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det betyr at de to nevnte spillerne er blitt testet for koronavirus, og at klubben venter på prøvesvarene. Meldingen om koronamistanken kommer åtte dager etter at PSG spilte mesterligafinale (0-1-tap) mot Bayern München.

En rekke franske toppklubber har hatt smittetilfeller de siste ukene, blant dem Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier.

PSG skal etter planen starte ligasesongen borte mot Lens 10. september.

(©NTB)