Perez krasjet ut av Touren etter å ha overtatt klatretrøya

Franskmannen startet mandagens tredje etappe fra Nice til Sisteron i brudd og var først opp de to første kategoriserte stigningene foran sin landsmann Benoît Cosnefroy fra AG2R-laget.

Dermed overtok han ledelsen i klatrekonkurransen i rittet fra nettopp Cosnefroy, og alt lå an til at han kom til å beholde den trøya ut på tirsdagens etappe – før det smalt i utforkjøringen fra den tredje kategoriserte stigningen.

Laget hans opplyser ifølge Cyclingnews at Perez punkterte på vei nedover, og at han deretter krasjet med en av Cofidis-lagets biler. Rytteren pådro seg et brudd i det venstre kragebeinet og måtte dermed bryte årets Tour de France.

Perez og Cosnefroy var for øvrig med i brudd til det gjensto 127 kilometer av mandagens etappe, men da lot de en tredje franskmannen, Jérôme Cousin fra Total Direct Energie, stikke av alene.

