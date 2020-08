Glimt møter nytt Zalgiris i europaligakvalifiseringen

ntbsport

Det ble utfallet av trekningen som ble foretatt i Nyon mandag. Rosenborg var på bakgrunn av sine tidligere europacupmeritter seedet, de to andre norske lagene var useedet.

Glimt knuste Zalgiris Kaunas i første kvalifiseringsrunde i forrige uke og får besøk av et nytt Zalgiris-lag fra Litauen i den neste runden 17. september, denne gang fra hovedstaden Vilnius.

Den norske serielederen hadde tre alternative motstandere i trekningen, blant dem Milan med Zlatan Ibrahimovic. Utfallet ble en noe lettere motstander. Zalgiris Vilnius ligger på 2.-plass i sin hjemlige serie, to poeng foran Zalgiris Kaunas.

– Helt nydelig, sier Aasmund Bjørkan til an.no etter trekningen der Milan må møte Shamrock Rovers i Irland og Hibernians fra Malta tar imot ungarske Fehérvár.

Formlag

Viking møter skotske Aberdeen i et oppgjør mellom to lag fra oljebyer. Aberdeen har vunnet tre av sine fire første kamper i hjemlig eliteserie og ligger på 4.-plass. Laget fikk to kamper utsatt etter at åtte spillere tidlig i august brøt smittevernreglene med et barbesøk og to av dem ble koronasmittet, så laget har spilt færre kamper enn tetduoen.

Rosenborg er eneste norske lag som må spille borte, men Ventspils bør være en overkommelig oppgave. Laget er i øyeblikket på 4.-plass i latvisk eliteserie, 19 poeng bak ledende Riga.

– Det er en ok trekning for oss. Jeg kjenner laget og ligaen. I tillegg er det kort reisevei, sier RBK-trener Åge Hareide til rbk.no.

Lang vei

Cupmester Viking går inn i kvalifiseringen i 2. runde, mens Glimt og Rosenborg vant på hjemmebane i første runde.

2. kvalifiseringsrunde spilles torsdag 17. september. Den 3. kvalifiseringsrunden spilles en uke senere, og alternative motstandere i den runden blir klare ved en trekning tirsdag.

For å komme med i europaligaens gruppespill må lagene også ta seg gjennom en fjerde og siste kvalifiseringsrunde som spilles 1. oktober.

