Tour de France over for belgisk superstjerne

Søndag bekrefter Lotto-Soudal-laget i sosiale medier at Tour de France-troppen er redusert med to mann allerede etter den dramatiske åpningsetappen med start og mål i Nice lørdag.

Tidligere verdensmester Philippe Gilbert var en av et utall ryttere som måtte i asfalten på de såpeglatte veiene, og etter målgang ble det konstatert at den belgiske veteranen hadde pådratt seg brudd i kneet for andre gang i karrieren.

Dermed blir ikke Gilbert å se når etappe nummer to tråkkes i gang i Nice søndag. Det blir heller ikke lagkamerat John Degenkolb, som også fikk et brutalt møte med underlaget lørdag. Tyskeren syklet til mål, men havnet utenfor tidsgrensen.

– Jeg lå i 20. posisjon i feltet da noen krasjet foran meg. Jeg kom meg utenom velten og kjørte forbi to-tre ryttere som hadde falt, og trodde at jeg hadde klart det. Men så krasjet de igjen, og den klarte jeg ikke styre unna, og dermed lå jeg der med 10-15 andre, sier Gilbert om episoden som avsluttet Touren for hans del.

Han var ikke alene om å slikke sine sår etter åpningsetappen. Den ble brutal for mange. Det franske sammenlagthåpet Thibaut Pinot var blant dem som gikk i bakken.

