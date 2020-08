Poengdeling da Brann ikke klarte å begrave hjemmespøkelset

ntbsport

Én seier, ett tap og nå en uavgjort er fasiten etter Kåre Ingebrigtsens retur til norsk fotball i Brann. Laget klarte ikke følge opp forrige rundes imponerende borteseier mot Stabæk. Lørdag kveld ble det 1-1 mot Strømsgodset i en ikke altfor spennende fotballkamp på Brann stadion.

Det var Brann som kom best i gang, og vertene fikk uttelling da Petter Strand banket inn ledelsen. Godset var tamme, men effektive og utlignet like før pause ved Johan Hove etter et mønsterangrep.

Poengdelingen gjør at Godset avanserer én plassering, opp på 9.-plass, mens Brann fortsatt ligger på 7.-plass med sine 22 poeng. Lørdagens kamp var hjemmelagets femte strake kamp uten seier på eget gress. Sist Brann vant på hjemmebane var mot Sandefjord i midten av juli.

– Det var en vanskelig bortekamp. Jeg synes Brann spilte en god kamp, og at vi også spilte en voksen kamp. Vi fightet helt til det siste og hadde en fin mentalitet, så vi er fornøyde med det ene poenget i dag, sa Strømsgodsets Mikkel Maigaard til Eurosport.

Gikk hardt ut

Brann føk ut av startblokkene, men det var Godset som fikk kampens første sjanse da en delikat pasning fra Mikkel Maigaard fant Hove. Fra vel fem meter fikk unggutten klemt til, men Markus Pettersen i Brann-buret gjorde seg stor og fikk ryddet unna.

Bergenserne hadde initiativet store deler av førsteomgangen, men slet med å spille seg til de største målsjansene.

Men etter drøye halvtimen løsnet det. En svak Godset-klarering falt i føttene på Petter Strand, som fra rundt 20 meter klemte til. Markkryperen snek seg inn bak Viljar Myhre i venstre hjørne.

På tross av Brann-dominansen skulle ikke ledelsen stå seg til pause. Tre minutter før hvilen vartet Godset opp med et kremangrep. Maigaard ble fint spilt fram av Lars-Jørgen Salvesen, og dansken ønsket ikke å være dårligere: Med en lekker pasning langs bakken fant han Hove, som banket inn utligningen og sitt sjette mål for sesongen.

– Vi slapp inn et unødvendig mål på slutten der, ellers var det bra, sa målscorer Strand i pausen.

Grå andreomgang

Drammenserne hang mye bedre med etter hvilen, mens Brann ikke var i nærheten av å følge opp den friske førsteomgangen.

Ingen av lagene klarte å produsere de største farlighetene i det som var en tam 2. omgang. Daouda Bamba prøvde seg med et langskudd etter 73 minutter, men Myhra i Godset-målet avverget greit.

Det ble ikke flere scoringer i Bergen. Kampen endte 1-1.

Brann reiser til Oslo for å møte Vålerenga neste runde, mens Strømsgodset får storfint besøk av Rosenborg.

(©NTB)