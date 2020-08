Lillestrøm slet seg til seier mot lillebror – Tromsø beholdt serieledelsen

ntbsport

Det har ikke gått på skinner for Lillestrøm etter at kanarifuglene rykket ned fra eliteserien i fjor høst. Heller ikke i hjemmekampen mot lillebror og nabo Strømmen leverte LSK en gnistrende forestilling.

Strømmen hang absolutt med på notene på Åråsen, men Daniel Gustafssons mål etter 21 minutter ble kampens eneste. Gustafsson fikk en enkel jobb med å trille ballen i nærmest åpent mål da to LSK-spillere kom alene med Strømmen-keeperen.

Strømmen presset på for å sette storebror på plass og hadde flere gode muligheter. Det ville seg imidlertid ikke, og seieren gjør at Lillestrøm ligger på sjetteplass, fire poeng bak Sogndal på kvalifiseringsplass.

Ranheim puster Tromsø i nakken

Ranheim virker opprykkskåte, og de hadde små problemer med å slå Jerv 6-1 på utebane. Erik Tønne og Ole Sæter scoret to hver, mens Daniel Kvande og Mads Reginiussen bidro med ett hver. Thomas Zernichow ga Jerv ledelsen 1-0.

Tromsø svarte imidlertid med å ta en grei 2-0-seier over Kjetil Rekdals HamKam. Kampen var lenge jevnspilt, men HamKams problemer foran mål ødela for vertene. For der Marcus Pedersen og co. aldri klarte å treffe nettmaskene, var Tromsø effektive.

Fitim Azemi ga serielederen ledelsen like før pause, mens Sakarias Opsahl drepte spenningen åtte minutter før full tid. Tromsø topper 1. divisjon ett poeng foran Ranheim. Det er fire poeng fra Ranheim ned til Sogndal på tredjeplass.

Sogndal og Sandnes Ulf henger på

Sogndal hadde på sin side få problemer med å slå Øygarden 2-0. Mathias Blårud ga hjemmelaget en tidlig ledelse, og Sivert Heggheim Mannsverk avgjorde kampen kort tid etter pause.

Sandnes Ulf så ut til å gå mot et skuffende resultat hjemme mot Raufoss etter at Håkon Bjørdal Leine hadde gitt gjestene ledelsen etter bare tre minutter. Mål av Kent Håvard Eriksen og Christer Reppesgård Hansen gjorde at Sandnes tok seieren og bare er tre poeng bak Sogndal.

I kampen mellom Åsane og Grorud skjedde alt i løpet av fem minutter i andre omgang. Først ga Thomas Elsebutangen Grorud ledelsen etter 50 minutter, før Ole Didrik Blomberg utlignet fem minutter seinere. Åsane ligger på femteplass, mens Grorud er på sjuende.

Stjørdals-Blink innehar åttendeplassen etter å ha slått KFUM 1-0. Sander Erik Kartum ble matchvinner med kampens eneste mål.

I bunnoppgjøret mellom Ullensaker/Kisa og Kongsvinger var det gjestene fra KIL som stakk av med seieren. Jonas Rønningen og Simen Markuld ga Kongsvinger en viktig 2-0-seier.

